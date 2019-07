Matthijs De Ligt è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il centrale classe '99 ha raccontato al canale tematico dell'Ajax le sensazioni da neo bianconero e il motivo della sua scelta. Poi il saluto al club olandese, nel quale ha militato fin dalle giovanili.



ISPIRAZIONE - "Amo il modo in cui difendono gli italiani. Molti miei modelli sono italiani: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea. E potrei proseguire ancora".



IL SALUTO ALL'AJAX - "Ho giocato qui per 10 anni nel settore giovanile e 3 anni in prima squadrra. Ma ora devo fare un altro passo. Per me è emozionante lasciarer questo club. Qui ho vissuto momenti belli e tristi. Ma nella vita si arriva sempre a un arrivederci. Mi mancheranno tutti qui ad Amsterdam".