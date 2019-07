La Juventus è sempre più vicina a Matthijs de Ligt. Il club bianconero lavora incessantemente per definire l’affare con l’Ajax, forte dell’accordo già raggiunto con il classe ’99. Le manovre proseguono, il corteggiamento anche. E si registrano i primi contatti diretti, tra il difensore olandese e Maurizio Sarri in persona.



LA TELEFONATA - Pochi giorni fa, secondo Sky Sport, il centrale ha chiesto al suo procuratore, Mino Raiola, di parlare con il neo tecnico bianconero. Così, con la regia del super agente, de Ligt ha telefonato a Sarri. Un primo contatto per conoscersi, dialogare in modo diretto, senza filtri. Il feeling tra i due è scattato immediatamente: l’olandese non ha chiesto garanzie sul posto da titolare, ma ha voluto informazioni sull'idea di gioco della nuova Juve, dottrina e intenzione, tra tattica e scelte personali, strategie in campo e fuori. In esame, dunque, il neofita progetto bianconero. Sarri è rimasto positivamente impressionato dalla mentalità del giovanissimo centrale, dalla sua voglia di apprendere fin da subito concetti e idee. Confronto positivo, la chiamata ha quindi ulteriormente avvicinato de Ligt alla Juve.



SI TRATTA CON L'AJAX - Promesso sposo, il classe ’99 dovrebbe firmare con i bianconeri un contratto quinquennale da 8 milioni, netti, a stagione più bonus facili da raggiungere, per arrivare ad un totale di circa 12 milioni di euro. Potrebbe inoltre essere inserita nell’intesa anche una clausola rescissoria da (almeno) 150 milioni. Sempre più vicini, tanto che la Juve non ha fretta nel chiudere l’affare con l’Ajax. Si va avanti con serenità, senza forzare i tempi, necessariamente non brevi in un’operazione da circa 80 milioni di euro. C’è ancora distanza, seppur minima, tra le due squadre. Paratici e Nedved vorrebbero provare a limare le richieste dei Lancieri, possibile alla fine si arrivi a un’intesa per circa 80 milioni di euro, divisi tra parte fissa, bonus e (maxi) commissione a Raiola (11 milioni). Senza fretta, registrando però una probabile svolta: de Ligt telefona a Sarri, vuole la Juve.