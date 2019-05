Assalto finale del Barcellona per de Ligt. I quotidiani catalani Mundo Deportivo e Sport concordano sul fatto che i dirigenti del club stanno stringendo i tempi per definire l'arrivo del difensore olandese dall'Ajax, da dove a luglio arriverà di sicuro il centrocampista de Jong. L'ultimo ostacolo è l'agente Raiola.



De Ligt viene seguito con interesse pure dalla Juventus, pronta a virare su delle piste alternative. Una di queste può aprirsi proprio grazie all'eventuale passaggio di de Ligt al Barça, che metterebbe poi sul mercato Umtiti.



Restando in Spagna, a Madrid c'è un altro nazionale francese che piace tantissimo alla Juventus: Varane, ma sarà molto difficile riuscire a strapparlo al Real. Diverso il discorso per l'ex viola Savic dell'Atletico Madrid, un obiettivo più abbordabile anche se Simeone perderà già Godin, destinato all'Inter. Per Ruben Dias il Benfica pretende i 60 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione.



Sul mercato italiano la Juventus ha già in mano l'argentino del Genoa, Romero. E, volendo, può prendere il greco Manolas versando i 36 milioni della sua clausola rescissoria alla Roma. Che a sua volta può rimpiazzarlo con Izzo o Nkoulou del Torino, da dove è in arrivo il direttore sportivo Petrachi.