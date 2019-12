Dopo Kylian Mbappé tocca a Matthjis de Ligt. Il difensore della Juventus succede alla stella del Paris Saint-Germain nel Kopa Trophy, il Pallone d'Oro dei giovani, riconoscimento al miglior Under 21 al mondo. E il premio è andato proprio al classe '99 bianconero, premiato per quanto fatto vedere la scorsa stagione, dove è stato protagonista assoluto con la maglia dell'Ajax, condotta fino alla semifinale di Champions League.



LE PAROLE - "Sono davvero orgoglioso e felice, spero vi godiate la serata in questo scenario meraviglioso: desidero ringraziare l'Ajax che mi ha insegnato tantissimo e la Juventus, mio nuovo club, così come i miei compagni" le parole del numero 4 bianconero, quindicesimo nella classifica generale del Pallone d'Oro.