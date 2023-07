Con un investimento da 95 milioni di euro la Regione Campania si prepara a ristrutturare completamente lo stadio Arechi di Salerno. Il progetto di restyling è stato presentato ieri dal governatore Vincenzo De Luca: "A dicembre 2025 avremo lo stadio più moderno d'Italia, coperto come in tutte le realtà civili. Doteremo la struttura di un impianto fotovoltaico, ci saranno aree hospitality e 18 Sky box. La scelta progettuale, inoltre, è di fare un'unica gradinata, quindi non ci saranno più i due anelli e questo consentirà di migliorare la visibilità. Sarà a livello dello Juventus Stadium, potrà ospitare anche eventi e tornei internazionali. Sotto la Curva Sud sorgerà il museo della Salernitana".



La capienza resterà di 35mila spettatori anche se saranno realizzati interventi negli angoli per collegare i quattro settori. Non ci saranno demolizioni, ma verrà integrata la struttura esistente. E' stato fatto uno studio sulla visibilità in modo che tutti possano avere un'ottima visuale sul campo di gioco, mentre la copertura fornirà energia per lo stadio quando è in uso e per la città quando non è in uso.



In attesa che i lavori partano (l'anno prossimo) e lo stadio sia pronto, De Luca ipotizza, tra l'altro, che la Salernitana possa giocare nell'altro stadio di Salerno, il Vestuti: "Carico di storia, ma che cade a pezzi". Questo comporterebbe un ulteriore investimento di 15 milioni di euro da parte della Regione per poterlo provvisoriamente utilizzare, con una capienza di 15mila spettatori.