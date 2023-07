La stagione 2020/21 porta con sé tante polemiche per le questioni relative al Covid-19. L'episodio che fece più rumore di tutto fu quello inerente il rinvio di Juve-Napoli, con i calciatori azzurri bloccati dall'Asl locale. Inizialmente fu assegnato il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, dopodiché il ricorso, le varie sentenze e la partita poi vinta sul campo dalla Juve sei mesi dopo. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi ha preso parola nel corso della presentazione del nuovo kit 2023/24 del Napoli ed ha parlato indirettamente della Juve e del comportamento della società piemontese in quell'occasione:



"L'immagine legata alla vittoria del Napoli è stata di promozione di tutto un mondo, di tutta una comunità. Abbiamo fatto feste per mesi perché chiaramente la cosa è stata vissuta come un momento di emancipazione, perfino di vendetta positiva rispetto alle immagini di un'altra squadra che ha compiuto un gesto che era la negazione della sportività: noi in pieno Covid decidemmo di bloccare il viaggio del Napoli in un'altra città per motivi sanitari e quella squadra pensò di approfittarne andando nel campo sportivo per prendersi i tre punti perché il Napoli non si era presentato. E non si fa".