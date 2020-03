Da Governatore della Regione Campania a idolo dei social e fenomeno virale. Il presidente Vincenzo De Luca con i suoi appelli accorati e senza freni alla popolazione sta facendo il giro del web arrivando a conquistare perfino la super top-model Naomi Campbell. Come? Col lanciafiamme.



Sì perchè la splendida modella britannica, ha usato proprio un video di De Luca in cui il Governatore minacciava di andare a prendere gli studenti col lanciafamme se avessero provato a mettere in atto feste di laurea. Con il suo "Listen America Listen" mostrato ai suoi 8 milioni di follower, il video è diventato ancor più di tendenza.



è andato all'attacco proprio dei politici sul tema coronavirus in collegamento a "L'aria che tira" su La7: "In Europa siamo governati da gente. Dopo l'esempio dell'Italia, Francia e altri Paesi potevano premunirsi, Macron ha parlato della grandeur dei francesi, in Spagna non hanno detto assolutamente niente, quel matto che abbiamo in Inghilterra ha detto che doveva essere fatta la prova dell'immunità di gregge".A provare a fare chiarezza, infine,che in conferenza stampa si è anche concesso alle domande dei giornalisti rigorosamente connessi in videochiamata al suo cellulare. I problemi di rete non sono passati inosservati al popolo di twitter e alle altrettanto celebriche hanno subito mandato in tendenzaEcco i tweet più esilaranti.