Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, dice la sua sulla Superlega, paragonandola a una vecchia macchina della Fiat: "C’era una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, di cui ora non ricordo il nome: la Duna. se non sbaglio. Era la macchina più brutta del mondo. Questa iniziativa della lega per ricchi nel calcio è l’equivalente sportivo della Duna. Andrea Agnelli? Difficile immaginare un dirigente sportivo capace di produrre un tale disastro e un atto di totale masochismo per la società che dirige".