De Luca trascina la Sampdoria: dall'incubo playout al sogno playoff, Pirlo lotta per la Serie A

. Una partita giocata ad alti livelli da parte della formazione doriana guidata da Andrea Pirlo, che ha saputo reagire al pareggio di Pereiro, trovando, negli ultimi 15 minuti, tre reti con le quali continuare a sognare un piazzamento playoff, valido per la lotta alla promozione in Serie A., classe 1998 passato tra le giovanili dell’Inter, autore di una tripletta d’autore in questa serata. Glaciale dal dischetto nel primo tempo, nella seconda frazione guida la reazione dei blucerchiati grazie a una conclusione al volo – terminata all’angolino – e a un tocco ravvicinato su assist al bacio di Stojanovic.

Non a caso, la formazione doriana ha centrato 15 dei 18 punti disponibili in queste sei gare, proprio grazie all’apporto offensivo del classe 1998, diventato il riferimento dell’attacco della Samp e insostituibile nello scacchiere dell’ex allenatore della Juventus.. Dopo una prima parte di stagione, vissuta nelle zone calde della classifica (anche a causa della penalizzazione di 2 punti inflitta ai doriani), dalla fine di gennaio la formazione di Pirlo ha imposto un ruolino di marcia impressionante con 6 successi, 2 pareggi e 2 sole sconfitte in questi ultimi dieci impegni di campionato. La zona playoff è centrata (pur avendo solo 3 punti di vantaggio sul Pisa 9°),