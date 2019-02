"Io credo che l'Inter abbia saputo che il calciatore ha già un accordo con la Juventus". Questo il retroscena svelato da Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss, che in trasmissione ha continuato: "L'Inter è una grande società e ha un signor dirigente come Beppe Marotta: se tolgono la fascia di capitano a Icardi, è tanta roba. Io continuo a dirlo: per me, Icardi ha già un accordo con la Juve".



Mauro Icardi, come vi abbiamo raccontato più volte, piaceva molto alla Juventus, che nella scorsa estate ha provato a prenderlo dall'Inter, prima di chiudere l'affare Cristiano Ronaldo.