Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto alla trasmissione "Un giorno da pecora" su Radio Rai ed è tornato a punzecchiare il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Speriamo di non perdere giocatori. Non faccio il presidente ma il tifoso e sinceramente con questa idea che un po' alla volta vendiamo sempre i migliori giocatori perché c'è qualcuno che offre tanti soldi, che poi non si investono per comprarne altri... Così, alla fine, non vinciamo mai".