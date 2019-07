Sorrisi ed entusiasmo, il difensore dell'Udinese Sebastian De Maio è pronto a iniziare la nuova stagione: "Ci mettiamo alle spalle un'annata difficile che per fortuna abbiamo concluso bene, ora vogliamo ripartire nel migliore dei modi". Lui è stato l'ultimo marcatore bianconero con la vittoria a Cagliari: "Anche personalmente ho concluso il campionato scorso nel migliore dei modi".



Tra i nuovi acquisti c'è anche il difensore Becão: "Sinceramente non lo conosco, ma ieri ho visto u po' di video e mi sono accorto che ha tutte le qualità per fare bene. Il prossimo anno dobbiamo cercare di non soffrire fino alle fine".