Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè commenta sul sito ufficiale del club il riscatto dal Bologna con rinnovo di Sebastien De Maio fino al 2022: "Sebastien ha collezionato 16 presenze in bianconero in questa stagione dimostrando ogni volta il suo valore sul campo. E' uno degli artefici della nostra salvezza ed è uno dei giocatori dai quali vogliamo ripartire per vivere al meglio il nostro venticinquesimo anno consecutivo nella massima serie. Il gol che ci ha permesso di concludere al dodicesimo posto porta la sua firma e non è un caso: oltre ad essere un giocatore forte e un professionista esemplare sono personalmente contento che qui abbia trovato serenità e un gruppo positivo con il quale crescere".