"Leao è un grande talento, lo vidi giocare contro la Juventus in Youth League, per me il futuro è il suo. A Giampaolo va dato un po' di tempo, insegna calcio, basa tutto attraverso il trasferimento dei suoi concetti ai giocatori. E' un grandissimo allenatore e bisogna dargli fiducia".Così a Sky Sport l'ex giocatore e ora agente Marco De Marchi.