Durante la trasmissione "Ne Parliamo il Lunedì" in onda su Canale 8 ha rilasciato alcune dichiarazioni il dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile dell'area medica del Napoli:



IL PERIODO - "Credo che questo sia il momento peggiore dell'Era De Laurentiis. Abbiamo passato periodi no, ma alla fine c'era un gruppo di ragazzi che si fidava dell'allenatore. Non so invece se adesso la situazione è la stessa. Prima il presidente dava una carica incredibile, quindi non mancava la fiducia".



GATTUSO - "Sono tornato a vedere una partita del Napoli, quelle precedenti non le guardavo più perché mi dispiacevo. Gattuso ha dato nuova fiducia a tutti. Non è semplice gestire un ambiente dove nessuno crede in ciò che fai, mentre mi sembra che ora tutti condividano le idee del tecnico, lo spirito che ha portato con sé.



NAPOLI LENTO? - "Ora c'è il GPS integrato con la frequenza cardiaca per capire come ogni calciatore si allena e come è la sua condizione fisica".