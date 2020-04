In questa grossa situazione di emergenza causata dal Coronavirus tra i medici in prima linea per sconfiggere il nemico c'è il dott. Paolo Ascierto.



Tante le manifestazioni di vicinanza nei suoi confronti fin da subito a Napoli. Ma il noto giornalista Paolo De Paola lancia una provocazione supponendo che il supporto nei confronti del dott. Ascierto sia calato in seguito alla rivelazione di quest'ultimo della sua fede calcistica. Questo il post su Facebook del giornalista:



"Sono certamente un malpensante ma del professor Ascierto difeso da una Napoli indignata per la polemica innescata (scioccamente) dal professor Galli si parla sempre meno dopo che lo stesso Ascierto ha rivelato la sua fede juventina. Curioso, no?"