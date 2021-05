Rodrigo De Paul a Milano, ma l'Inter non c'entra, per ora. Almeno secondo quanto riporta l'Udinese, che smentisce le voci circolate nel pomeriggio di oggi attraverso un comunicato teso a chiarire la vera ragione del viaggio dell'argentino in direzione Lombardia: "Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche".



PRANZO DA ZANETTI - De Paul, grande obiettivo di mercato dei nerazzurri, è stato fotografato a pranzo al Botinero, ristorante nel cuore di Milano di proprietà di Javier Zanetti, suo connazionale nonché vicepresidente dell’Inter. Solo una coincidenza?