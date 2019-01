Rodrigo De Paul sempre più vicino all’Inter: contatti tra l’Udinese e il club nerazzurro ci sarebbero stati anche nelle ultime ore e il destino del trequartista sembra deciso. L’affare dovrebbe concretizzarsi per giugno ma i trader Stanleybet puntano anche sulla soluzione a breve. Il passaggio all’Inter entro il prossimo 31 gennaio, riferisce Agipronews, è dato a 8,00. Il club che più di altri sta cercando di contendere De Paul all’Inter è la Roma, ma le probabilità di vedere l’argentino in giallorosso sono decisamente in discesa e collocate a 15 nella betting list del bookmaker britannico. Terzo incomodo, ma a distanza, il Milan, dato a 25.