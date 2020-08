Intervistato da Udinese Tv il centrocampista dell'Udinese, Rodrigo De Paul ha parlato al termine della sfida vinta contro il Sassuolo della stagione conclusa e del suo futuro, mettendosi sul mercato.



CAPITOLO CHIUSO - "Ho lavorato tanto nel lockdown, anche con doppi allenamenti, e sono molto contento di chiuderla così con l'Udinese. L'Udinese mi ha fatto crescere tanto e mi ha fatto diventare un giocatore che sa fare più ruoli, mi ha fatto andare in nazionale... Io ho sempre dato tutto, Spero che la gente sia contenta di quanto fatto, ma credo che sia una tappa da chiudere. Se guardo davanti a me sogno di lottare per lo scudetto o per la Champions League. Però per l'Udinese ho davvero dato più di quello che avevo".