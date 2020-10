Rodrigo De Paul chiama l'Atletico Madrid. In un'intervista concessa a Marca, il centrocampista argentino dell'Udinese spiega: "Vorrei tornare in Spagna per l'esperienza, la mentalità e il nome che ora ho. Non è qualcosa che non mi fa dormire la note, però mi è servito molto giocarci. La Liga è molto bella, il calcio spagnolo è tra i migliori e, se le circostanze e i progetti sono buoni, mi piacerebbe tornarci. Atletico Madrid? So che c'era un interesse da parte loro, con un allenatore come Simeone che richiama molto la mia attenzione. Penso che giochino un calcio dinamico che mi piace. Ogni allenamento sembra una partita ufficiale per loro. Noi, in argentina, siamo cresciuti con questo. E' un club estremamente grande, un club per lottare per cose importanti e, se un giorno succedesse, sarei felice di andarci".