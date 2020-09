Né Interné Milan, né Juventus, ma soprattutto né Udinese. Il futuro diè ancora in forte bilico, ma la trattativa per il suo passaggio al Leeds procede a ritmo spedito al punto che il centrocampista dell'Udinese sta continuando negli ultimi giorni a mandare forti segnali ai tifosi del club inglese.Attraverso il suo account twitter, infatti,sta mettendo like e rispondendo ai commenti dei tifosi che lo vogliono al Leeds salvo poi cancellarli dopo poco. Eccone una prova, segno che il suo addio all'Udinese è davvero vicino.