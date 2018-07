Fioccano le cifre per Rodrigo De Paul, obiettivo della Fiorentina per completare il tridente offensivo con Chiesa e Simeone. La trattativa per il giocatore dell'Udinese è iniziata circa due mesi fa e, tra l'interessamento per Pjaca e distanza tra domanda e offerta, si è prolungata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'offerta della società toscana per l'esterno ammonta a otto milioni di euro, sette in meno della cifra richiesta dai friulani per lasciarlo partire.