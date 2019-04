Rodrigo De Paul, numero 10 dell'Udinese, commenta così i rumors che lo accostano a Inter e Napoli: "Non penso a queste cose, le sirene di mercato non mi distraggono. Non sono io a doverci pensare, perché se ne occupano i dirigenti ed il mio procuratore. Il mio unico obiettivo è focalizzato sulla partita di San Siro (contro il Milan, ndr) e magari portare a casa il risultato, non penso a chi mi accosta all'Inter o al Napoli".



SULLA POSIZIONE - Continua così, a Sportitalia, sul ruolo in campo: "Posizione in campo? Non ho nessun problema di ruolo, sono i miei allenatori a decidere dove schierarmi e io sono disponibile a fare qualsiasi cosa serva alla mia squadra".