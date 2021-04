Sei gol e sei assist in 29 partite di Serie A. Sono i numeri stagionali di, capitano e stella dell’Udinese di Luca Gotti. In passato seconda punta e trequartista, ormai tuttocampista. Fa sopratutto la mezzala nella mediana a tre friulana, ma talvolta ha giocato anche da regista, per dare geometrie alla manovra. Negli anni il classe 1994 è diventato un, capace di abbinare la quantità alla sua grande qualità. A tutto campo appunto, in fase offensiva e di possesso palla, ma anche in fase di interdizione.e il duo Ausilio-Marotta si è mosso in anticipo, sondando il terreno con il club friulano per capire i possibili costi dell’operazione., che fa sul serio per De Paul in vista della prossima stagione.- Proprio il, Stefano Campoccia, a Radio Marte ha svelato l’interesse del Napoli: ", ma deve capire che è un. Personalmente, quando vedo l'argentino giocare mi riconcilio con il calcio”. Si è mosso il presidente in persona per De Paul, un segnale molto importante:. Non si parla di margine in classifica, considerevole tra le due formazioni, ma temporale: i nerazzurri sono da tempo sulle tracce del giocatore.: niente investimenti nel mercato invernale. Con la conseguente permanenza di Christian Eriksen, che ormai l’Inter ha pienamente recuperato.- L’Inter continua a monitorarlo, il Napoli si è inserito con convinzione, mentre la Juve resta sullo sfondo.e, nonostante si trovi benissimo all’Udinese, è pronto a valutare eventuali proposte nella prossima finestra di mercato. Per l’argentino, in scadenza nel 2024, la base d’asta è alta:, ma il prezzo può anche salire vista la grande concorrenza e arrivare - se non superare -. Il rendimento del giocatore è sotto gli occhi di tutti e l’Udinese è bottega cara, da sempre.per la prossima stagione. Le due squadre sono pronte a sfidarsi: domenica alle 20.45 al Maradona per la 31a giornata di Serie A, poi sul mercato, per il sogno Rodrigo De Paul.