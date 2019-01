Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell'Udinese nel mirino di Inter e Milan, ha parlato a Radio La Red: "La continuità ti dà fiducia e un ritmo che non puoi ricevere dal solo allenamento. Il fatto che mi vogliano Inter o Milan vuol dire che ho lavorato bene. Credo che questo succederà più avanti. Non è facile farsi spazio in Serie A. Bisogna imparare molte cose, reinventarsi. Io nel Racing sono emerso come trequartista, dopo mi hanno detto che è un ruolo che non esiste più. Bisogna essere capaci di imparare".