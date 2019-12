Una foto scattata direttamente sul manto verde del Gewiss Stadium allo scadere, ossia solo 2' dopo il gol di Djimsiti che ha sbloccato la gara contro l'Hellas Verona e ha regalato 3 punti ormai insperati all'Atalanta. Proprio con il difensore numero 19 l'olandese, a cui piace condividere su Instagram e Twitter i successi con i suoi tifosi, si scatta una foto che poi pubblica scrivendo: "Vinto in 90' + 4 minuti. Devo renderlo divertente per i fan. (Totti ci ha insegnato che portare un telefono in campo può darti foto epiche)". Ed epica lo è davvero, benché sfuocata: de Roon balza sulla schiena di Djimsiti e i due sorridono a festa. "Che brutta foto", commenta poi in risposta Djimsiti ma de Roon sottolinea: "Non ci sono foto brutte se segni e vinci oltre oltre il 90'". Siete d'accordo?