Danieleha parlato oggi dello stato degli interventi nel centro sportivo di Ostia 'Anco Marzio'. Il presidente dell'Ostiamare e bandiera giallorossa ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale, lae il futuro. L'ex allenatore giallorosso è ancora senza squadra ma ha ammesso cheDifficilmente, però, sarà a Trigoria. Ranieri qualche settimana fa ha detto che tornerà, ma tra qualche anno. E Daniele ha parlato del mister: "L’ho sentito la prima volta e ci siamo confrontati, abbiamo parlato con affetto e c’è disponibilità da parte di entrambi. Dopo no, sta lavorando e non lo disturbo. Oggi mi concentro di piùe su Ostia". Poi ha speso belle parole anche per: "Ho avuto un rapporto incredibile con Franco, anche con la figlia. Abbiamo vissuto anni pazzeschi. Non so cosa vi aspettate che vi dica, ma sono stato bene anche con i Friedkin. Non ho avuto grandi problemi. Penso che sia giusto che ognuno ricopra questo ruolo con le conoscenze che ha. Un chino più sul tecnico posso spingermi per le idee da proporre. Loro venendo da un altro mondo hanno portato anche il bello che vediamo a Trigoria».

- Daniele De Rossi ha parlato del suo futuro e ha risposto con una battuta: "Allenare al Pigneto? Spero di non essere libero e non lo sarò a breve. Devo declinare l’invito o magari anche lì mi cacciano via abbastanza presto.Daniele ha un ottimo rapporto con Pradè, ma è ancora presto per parlare di un suo passaggio a Firenze il prossimo anno. De Rossi ha poi aggiunto: "Il prossimo anno non sarò presente tutti i giorni ad Ostia perché allenerò. Non ci possiamo prendere in giro, il mio lavoro è un altro".

- De Rossi ha anche parlato della partita tra"È stata una bella partita, ho visto solo il secondo tempo quindi è stata una partita magica. La ripresa è stata incredibile. Ho letto che non è andata benissimo nel primo tempo, ma può succedere contro la Germania.Per sviluppare i ragazzi come noi mancano ore di calcio a settimana per strada. Una volta si giocava sul cemento, o qui sulla spiaggia. Ma non sono usciti solo per questo, ma ti aiuta anche nel controllare meglio la palla. Se guardiamo Argentina e Brasile la sensazione è che loro continuino a giocare tanto per strada".