Terminata l'esperienza con la maglia del Boca Juniors e dopo aver detto addio al calcio giocato, Daniele De Rossi è rientrato in Italia. L'ex capitano della Roma è sbarcato questa mattina alle 7 a Fiumicino insieme alla moglie. All'uscita dall'aeroporto De Rossi è stato intercettato da cronisti presenti, che gli hanno chiesto un commento sul grave infortunio subito ieri da Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole: "Ho appena letto la notizia, avremo tanto tempo per andarlo a trovare e per scrivergli messaggi in privato”.