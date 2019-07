Mi amigo también está feliz con el campeonato de boquita #DDR16 pic.twitter.com/gKwLUcAPLp — leo paredes (@LParedss) 3 novembre 2015

diceva Massimo Decimo Meridio, già gladiatore. E quel sogno, Danielelo ha realizzato. In toto. Cresciuto nel vivaio giallorosso, ha debuttato in Prima Squadra nel, ci è entrato con stabilità nelsenza lasciarla più: scudetti nessuno, emozioni tante, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Fino a qualche mese fa, quando laha deciso di metterlo alla porta, non rinnovargli il contratto e pensando di mettere fine alla sua carriera. Non è così.- Perché c'era un secondo sogno, una secondo desiderio, una seconda squadra oltre la Roma: ilnon ha mai nascosto la sua passione per gli Xeneizes, per gli Azul y Oro, che hanno quei colori per colpa di una bandiera svedese su una nave di passaggio al porto di Buenos Aires. Non arriverà su una nave, ma Capitan Futuro è davvero a un passo dal trasferimento al- Il suo vecchio compagno Nicolas, direttore sportivo del, è stato molto pressante, una marcatura a uomo, quasi in nome dei vecchi tempi, che ha convinto l'ex centrocampista della Roma, che sembrava a un passo dalla Fiorentina prima e dal ritiro poi. Contratto fino al termine della stagione, con la(vero obiettivo) che finisce a dicembre e lail primo marzo, 500mila euro di ingaggio. più bonus e la promessa di riparlarsi alla scadenza dell'accordo, per rinnovare o per una nuova avventura, magari negli States.- Decisiva la chiamata di ieri tra l'agente di De Rossi e il club argentino: entro 10 giorni la fumata bianca, ma il Boca è pronto a diventare realtà. Sesto italiano considerando gli oriundi Luisnegli anni '20, Eduardoe Rinaldoa inizio anni '50, Gabriele Danielnegli anni 2000, primo nato in. Laè pronto ad accogliere il suo nuovo gladiatore. Così come la numero 16. Sì, perché il suo numero non ha ancora un padrone.