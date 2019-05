Gustavo Alfaro, allenatore del Boca Juniors, parla di Daniele De Rossi, capitano della Roma, pronto a lasciare dopo la gara di domenica, sua ultima in giallorosso. Queste le parole del tecnico degli Xeneizes: "on è l’unico giocatore che ha dichiarato di voler venire al Boca. Sto parlando di giocatori importanti. Ho sentito molte delle cose che sono state dette in questi tempi. L’interesse delle parti c’è ma ci sono ancora differenze importanti".