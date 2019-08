"Buffon es un viejo de verdad. Muy viejo..." la divertida charla de Daniele De Rossi con #ESPN, con el mítico arquero como protagonista. pic.twitter.com/KQRgsjgJTA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2019

Para Daniele De Rossi... ¿qué es Boca? pic.twitter.com/xXcaRgLGsX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2019

. Tanto che, su Twitter, qualcuno ha scomodato sua maestà. Danielei è entrato alla grande nel pianeta Boca Juniors, non in punta di piedi, ma con personalità: in gol al debutto, in Coppa Argentina, ha detto la sua anche nell'esordio allain Superliga, con gli Xeneizes che hanno vinto 2-0 con l'E sì, è arrivato anche il primo giallo per un'entrata ruvida, sudamericana, Ma anche fuori dal campo, l'ex Roma, sta lasciando a bocca aperta.- Con tanti stranieri, in Italia, che faticano a imparare la lingua (come per esempio Marioe Hakan, ma non solo loro, che davanti ai microfoni sembrano non sforzarsi neanche), parlando in inglese anche dopo diversi anni di Serie A,ha rilasciato un'intervista in, a ESPN, nella quale ha sfoggiato un...Sì, argentino, non semplice spagnolo, perché il numero 16 Azul y Oro ha parlato con la classica cadenza sudamericana, come se fosse lì da anni. E invece, la sua avventura è appena iniziata. Non si è fermato, quindi, al minimo indispensabile, ma ha abbracciato sfumature e 'colori' diversi, come a voler entrare davvero in profondità con quella che è la sua nuova casa.- Ora lo aspetta la, nell'altura di, dove probabilmente partirà dalla panchina nei quarti di finale d'andata della più prestigiosa coppa sudamericana. Pronto a prendere le misure, anche lì. Come con la lingua. Grande in campo e fuori, esempio di professionalità, dal quale i colleghi dovrebbero prendere spunto (grande anche, che all'aeroporto di Peretola ha parlato subito in italiano).