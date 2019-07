Inizia l'avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors, l'ex capitano della Roma si presenta in conferenza stampa.



ACCOGLIENZA - "Burdisso mi ha raccontato tante cose sul Boca. Chi non vive questo club tutti i giorni non può capire cosa significhi. La gente mi ha dato tanto a livello umano e oltre a questo ho trovato una società molto seria. È stato incredibile come mi hanno accolto, non posso far altro che lavorare duro e promettere il massimo impegno".



SUBITO SI' - "Quanto tempo ci ha messo Burdisso a convincermi? Dopo la notizia del mio addio dalla Roma, abbiamo iniziato a parlare con Burdisso. Volevo giocare a calcio in un ambiente stimolante, ci ho pensato bene perché era un cambio netto, ma ho grande fiducia in Burdisso e sono sicuro che qua starò benissimo. Nicolas è una garanzia importantissima per me".



AMBIENTE IDEALE - "Sono uscite tante notizie sul mio futuro, alcune vere e alcune improvvisate. Tutto quello che sto vedendo qui mi conferma che è l'ambiente ideale, c'è gente seria. è un ambiente che mi stimola perché gli stimoli sono la cosa più importante. Vivo il calcio 24 ore al giorno, chiedo qualcosa che mia appaghi completamente".



ATTESA - "Quando potrò giocare? Mi sono allenato sempre duramente. Necessito di qualche giorno, una settimana, non so, vedrà l'allenatore e lo staff. è importante pensare al club, non a me. Quando l'allenatore crederà che potrò essere utile mi metterà dentro, fosse per me giocherei subito".



OBIETTIVI "Quelli che ha il Boca, che ora è il mio club. L'obiettivo del club è vincere campionato e coppa, tutto. Libertadores? Spero che mercoledì le cose vadano bene, mi piacerebbe debuttare in questa competizione".



CONVINCERE ALTRI - "Con loro c'è stata tanta rivalità negli anni passati in Italia, forse più con Mauro perché noi a Roma sentiamo di più la partita con la Lazio rispetto a quella con la Juve. Tevez ha giocato sempre in una squadra più avanti della mia, con ambizioni più importanti. Ci tengo a dire che Tevez, Zarate e gli altri compagni, così come i tifosi, mi hanno accolto in una maniera incredibile. Mi sono sentito subito uno del Boca. Io non porterò qua i miei compagni, ma ogni giocatore dovrebbe vivere quello che sto vivendo io. Se ti piace giocare a calcio devi affrontare un'esperienza come questa".



COSA PORTA AL BOCA - "Devo ancora scoprirlo, devo ancora scoprire in cosa migliorare. Il calcio argentino è cresciuto tantissimo. Intendo apportare qualcosa di importante ai miei compagni, voglio dare le stesse cose che ho dato ai miei compagni della Roma. Non vengo qua per fare i gol di Maradona, ma sono convinto che quando sarò in forma potrò aiutare il Boca a raggiungere i suoi obiettivi".