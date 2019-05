Dall’Argentina è arrivata la conferma di quanto si diceva qualche giorno fa. Ossia che il futuro di Daniele De Rossi, scaricato dalla Roma, è al Boca Juniors, la squadra in cui - giallorossi a parte - ha sempre sognato di giocare. Sull’affare starebbe lavorando l’ex compagno di squadra Nicolas Burdisso, ora ds degli Xeneizes e pare che le trattative siano stati avviate sui giusti binari: tant’è che gli analisti Snai hanno letteralmente dimezzato la quota su De Rossi al Boca. All’apertura delle scommesse - in concomitanza con l’annuncio del calciatore - l’idea era a 7,50, oggi, riferisce Agipronews, è crollata a 3,00. L’unica alternativa che potrebbe allontanare il centrocampista dai gialloblu è il campionato degli USA, dove De Rossi andrebbe anche per migliorare il suo inglese: la MLS è un’opzione da 1,75