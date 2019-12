Un'avventura iniziata sotto i migliori auspici ma già destinata a concludersi. Quello tra Daniele De Rossi e il Boca Juniors appare oggi come un amore ipotetico, mai davvero sbocciato. A conferma del rapporto teso che corre tra le parti si aggiungono le parole del nuovo presidente degli ​Xeneizes, ​Jorge Ameal che ha dichiarato: ​“Non sappiamo che cosa farà De Rossi: se rimane, se continuerà a giocare. Bisogna valutare diverse situazioni. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi (la nuovo proprietà, ndr). E comunque il suo contratto andrà rivisto”.