Ieri Daniele De Rossi ha salutato il suo popolo, la sua gente, la sua casa. Ieri Daniele De Rossi ha salutato la Roma: la coreografia, la partita, i cori, gli applausi, la stading ovation e poi l'atteso giro di campo. 10 le canzoni che DDR ha voluto per dare l'arrivederci alla sua gente, ed eccole qui:



1) Oasis – The Masterplan

2) Imagine Dragons – Bleeding Out

3) Queens of the Stone Age – Burn The Witch

4) Ben Harper – Don’t Give Up On Me Now

5) Manic Street Preachers – If You Tolerate This Your Children Will Be Next

6) The Magnetic Fields – All My Little Words

7) Limp Bizkit – Behind Blue Eyes

8) Mumford & Sons – Forever

9) Francesco De Gregori – Sempre e per sempre

10) Oasis – Sunday Morning Call