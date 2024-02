De Rossi è già da record: solo Garcia ha fatto meglio da debuttante nella storia della Roma

Daniele De Rossi, infatti, ha già raggiunto un piccolo grande record da quando siede sulla panchina della Roma. Con 16 punti su 18 in 6 partite di campionato si piazza al secondo posto dei tecnici debuttanti più vincenti della storia giallorossa. Primo se consideriamo i subentrati a stagione in corso. Come riporta ForzaRoma.info dal 1927 ad oggi, infatti, solo Rudi Garcia aveva ottenuto più punti al suo esordio. Ovviamente ci riferiamo alla stagione dei record, quella delle 10 vittorie consecutive iniziali che in quel momento rappresentava un record di portata nazionale. A parte il francese, però, nessuno ha fatto meglio di De Rossi. In realtà ci sarebbe Di Francesco al suo livello, ma nel 2017 la pioggia fece sospendere Roma-Sampdoria valevole per il terzo turno di campionato. Nel recupero la Roma pareggiò 1-1, quindi (da almanacco) i punti ottenuti furono 14. Due in meno di De Rossi, ma due in più di Zeman e Mourinho che si piazzano subito dietro con 12 punti ottenuti nelle prime sei giornate della loro avventura romanista. Capello ne ottenne 11 nel 1999-2000 così come Fonseca, Luis Enrique, Ranieri e Montella.