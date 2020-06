Le intenzioni di Daniele De Rossi sono chiare: ora che ha smesso vuole fare l'allenatore. Le pretendenti che consegnerebbero la panchina della loro squadra all’ex capitano della Roma, poi, non mancano.

Tra queste c’è la Sambenedettese del neopresidente Domenico Serafino. Il nuovo patron della squadra di Serie C ha dichiarato: “Daniele mi ha confidato che la tifoseria della Sambenedettese gli piace molto”. Serafino ha poi aggiunto che, nel caso in cui Montero non rimanesse sulla panchina per la prossima stagione, il suo sogno sarebbe proprio Daniele De Rossi. Speranze che comunque difficilmente potranno diventare realtà, come riporta TuttoSamb.it.