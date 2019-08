Quasi come nelle favole.L’ex centrocampista della Roma ha giocato nella notte la prima gara e ha subito lasciato il segno:Daniele ha esultato emozionato e ricevuto un’ovazione dei 25 mila tifosi Xeneizes presenti allo Stadio Unico di La Plata. Dopo la sua sostituzione al 76’, però,, club di seconda divisione. Ai rigori finisce 3-1.- De Rossi gioca mediano classico, accanto a Nicolas Capaldo. L’ex capitano della Roma diventa sin da subito leader del centrocampo e, fino al gol, al 28’, il primo. De Rossi su corner di Mac Allister sfugge alla marcatura di Benitez e segna sotto porta.De Rossi paga con un’azione identica a quella che ha tatuata sul corpo:Dopo la sostituzione, il suo sostituto, Jorman Campuzano, combina un disastro con Junior Alonso e il Burrito Martinez si trova il pallone davanti a porta sguarnita: è il gol dell’1-1.: parati quelli di Mac Allister e Hurtado, fuori il tiro di Salvio. De Rossi assiste dalla panchina. Una notte che sembrava tutta sua è diventata quella dell’incredibile qualificazione dell’Almagro contro il suo Boca Juniors. Ma questo non basterà per cancellare le emozioni provate dall’ex capitano giallorosso, in gol all’esordio, come nelle favole. Era destino, verrebbe da dire.