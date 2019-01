Non è iniziato nel migliore dei modi il 2019 per Daniele De Rossi. Come riportano oggi Il Messaggero e Leggo, infatti, il capitano romanista soffre ancora per i problemi al menisco e alla cartilagine del ginocchio destro. Lo staff medico lo invita ad operarsi, ma De Rossi non vuole rischiare di restare ai box fino a fine stagione nell'anno in cui scade il suo contratto con la Roma. Il centrocampista non sarà disponibile contro l'Entella e probabilmente nemmeno alla ripresa del campionato contro il Torino. La paura di dover concludere in anticipo la carriera ora è reale.