De Rossi: 'Gol Acerbi? Thuram ininfluente, non è fuorigioco. Il regolamento è da riscrivere, altre volte è stato dato...'

Nel corso della conferenza stampa post partita di Roma-Inter, l'allenatore giallorosso Daniele De Rossi ha commentato non solo la sconfitta per 4-2 subita in rimonta, ma anche l'episodio arbitrale che ha portato Guida a convalidare dopo On Field Review il gol di Acerbi dell'1-0 nonostante la posizione di fuorigioco di Thuram.



FUORIGIOCO? PER ME NO, MA... - "Ho parlato con Guida e gli ho detto che tanti fuorigioco così sono stati assegnati, però per me non è mai fuorigioco. L’unica polemica è quella, ne hanno fischiati tanti di fuorigioco così, però secondo me la direzione è quella di convalidare gol così".



REGOLAMENTO DA RISCRIVERE - "Il regolamento non è scritto benissimo, ogni toccata o manata in faccia è gialla e tutti per terra, ogni fuorigioco lo vogliamo far sembrare attivo e non è così, dovrebbero aiutarci a riscrivere il regolamento.



NEL MIO CALCIO È DA CONVALIDARE - "Vorrei rivedere il gol che non l’ho ancora rivisto bene, ma per me era da convalidare. L’ho visto velocemente all’intervallo, la posizione di Thuram non mi sembrava influente, per il calcio mio è gol, per il calcio di oggi è fuorigioco, ma per il calcio che vogliamo inseguire non è fuorigioco