Secondo quanto riporta tntsports Daniele De Rossi avrebbe deciso di rimanere al Boca Juniors fino a fine stagione e di onorare quindi il contratto con gli xeneizes fino alla sua scadenza, fissata a marzo ma rinnovabile fino al 30 giugno 2020. L’intenzione del giocatore sarebbe infatti quella di sostenere la preparazione di gennaio con la squadra per dimostrare di essere disponibile e in salute giocare ad alti livelli in Argentina. Sembrerebbe così tramontata l’idea di un suo possibile ritorno in Italia, con la Fiorentina di Pradè e Montella che dall’estate scorsa hanno provato a vestire di viola l’ex capitano della Roma.