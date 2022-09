Ospite della trasmissione Stasera c'è Cattelan, l'ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi ha raccontato di quando ha scelto di trasferirsi in Argentina al Boca Juniors: "Ho preso tempo prima di fare quella scelta. Quando ero lì preferivo giocare fuori casa per proteggere la squadra; quando ero in Italia i tifosi del Boca mi semvravano matti, dal vivo mi sono reso conto che lo sono ancora di più. Erano le persone giuste per me e io ero il giocatore giusto per loro, forse due anni prima. Gli argentini sono simili ai romani: sono calorosi, gli stadi sono attaccati ai giocatori e lì si sente tutto".