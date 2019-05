Dopo l’annuncio dell’addio alla Roma, sono diverse le squadre che stanno pensando di ingaggiare De Rossi. Non il Lecce. Il presidente salentino Saverio Sticchi Damiani ha detto la sua a Radio 1: “Offerta a De Rossi? Ancora non abbiamo fatto una riunione tecnica, la faremo in questi giorni. De Rossi è un giocatore strepitoso, una bandiera, sarebbe davvero un lusso. Noi abbiamo già Tachtsidis, che contendeva il posto a De Rossi alla Roma. Il tipo di mercato che vorremmo fare, sarà individuare giovani di prospettiva”