Sono giornate importanti per Daniele De Rossi: in queste settimane, infatti, il numero 16 è impegnato a concludere il corso a Coverciano per diventare allenatore. Al momento, però, è ancora difficile ipotizzare quale sarà la prima esperienza da tecnico per l’ex capitano della Roma. Un possibile indizio sul futuro però, lo dà direttamente Luca Toni, che attraverso una storia Instagram proprio in compagnia di De Rossi, svela: “Ragazzi ci sono giù due squadre sicure su di lui, e una è toscana”. L'altra potrebbe essere il Bologna in caso di addio di Mihajlovic.