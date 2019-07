Daniele De Rossi nei prossimi mesi esaudirà uno dei suoi sogni e giocherà in Argentina al Boca Juniors. Non solo la piazza preferita per il dopo-Roma, ma anche il suo numero: da Buenos Aires infatti raccontano di come in Coppa Libertadores sarà disponibile la 16 che ha indossato in giallorosso. Daniele verrebbe infatti inserito nella lista della squadra al posto di Adrián Sánchez, il calciatore che gli cederebbe la casacca