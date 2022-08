E' cominciata in salita la stagione del Benevento, che dopo due giornate in Serie B ha totalizzato un solo punto e vede già traballare la panchina di mister Fabio Caserta. Un avvio complicato che potrebbe far pensare a un cambio di rotta in panchina, il terzo stagionale nella serie cadetta dopo gli addii di Baldini al Palermo e Zauli al Sudtirol. In caso di allontanamento di Caserta per il bookmaker inglese il nome forte è quello di Daniele De Rossi con l'approdo dell'ex centrocampista della Roma a quota 1,80. Il Benevento, dunque, potrebbe essere la squadra giusta per far decollare la carriera da allenatore De Rossi; quasi un segno del destino con il romano che ripartirebbe da una squadra giallorossa per sedere, magari un giorno, su quella del club di cui ha vestito i colori per l'intera vita da calciatore.