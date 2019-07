Daniele De Rossi è partito pochi minuti fa verso Buenos Aires per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Boca Juniors. Il centrocampista ex Roma è stato travolto dall'amore dei tifosi giallorossi al momento della partenza da Fiumicino e li ha salutati ribadendo la sua gioia per la prossima esperienza: ''Sono molto emozionato. Sarà un lungo viaggio, ma è una grande emozione. Con i tifosi della Roma già ci siamo salutati. Totti non mi ha detto niente, aveva il fiatone. Per parlare con i tifosi del Boca ci sarà tempo''.



I DETTAGLI - Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione con un ingaggio netto da 500mila euro. La firma è attesa già per i prossimi giorni, così come l'annuncio ufficiale. L'avventura di De Rossi al Boca sta davvero per iniziare, ormai è solo questione di tempo.