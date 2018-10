Intervistato da Sky Sport il centrocampista e capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha commentato così la sfida vinta per 3-0 sul CSKA Mosca.



L'INFORTUNIO - "Come sto? Giochiamo bombati come cavalli, il dolore si sente poco grazie ai medicinali. Dopo Empoli non mi sono allenato molto, ho fatto poco e niente e avevo paura di non reggere la partita a livello atletico. Poi vedremo domani mattina come scendo dal letto".



CHAMPIONS O CAMPIONATO? - "In Champions League è un momento positivo, in campionato un po' meno. Il campionato resta più alla nostra portata, magari se la Juventus dovesse fallire un anno... È un peccato essere così lontani dalla vetta".



NON ALL'ALTEZZA - "Il momento della Roma? Il percorso non è stato all'altezza delle aspettative, dobbiamo rientrare nei primi 4 posti e possiamo farcela, abbiamo avuto questi cali di rendimento che dobbiamo evitare".



LA SPAL - "Cosa non ha funzionato con la Spal? Non lo dico, è una cosa che rimane tra di noi. Ogni tanto qua da noi i giovani sono più frizzantini e bisogna tenerli con il guinzaglio tirato, il mister lo fa bene, è equilibrato con tutti".