Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, parla a Sportitalia dopo la sconfitta in finale scudetto con l'Inter: "Onestamente ci aspettavamo un altro epilogo. Tutte e due le squadre meritavano, noi pensavamo di aver fatto un grande stagione ma in questa partita non abbiamo trovato quel guizzo per farla nostra. Una stagione ottima che poteva diventare strepitosa".



ULTIMA PARTITA ALLA ROMA? - "La Roma per quanto riguarda la squadra Primavera ha un altro progetto, per quanto riguarda me non c'è nessun problema con la Roma. Sono qui da tanti anni e saremo ancora insieme. In quale veste? Io mi metterò a disposizione per il progetto che metterà la Roma, non per la squadra Primavera. Se la squadra della Roma cambia allenatore non succede niente".



GIOVANI LANCIATI - "Non è retorica, ma dovrei aggiungere tutti gli altri colleghi che hanno partecipato. Noi siamo il biennio finale ed è importante, ma è altrettanto importante il lavoro dei colleghi che lavorano prima".