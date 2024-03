De Rossi: 'Lukaku ha un problema cronico all'anca, ogni tot mesi deve fermarsi. Dormo poco, ma sono felice'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'allenatore della Roma, Daniele, ha presentato a Sky la gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Brighton di Roberto De Zerbi e per cui si parte dal 4-0 della gara di andata all'Olimpico."Lukaku ha un problema all'anca che torna ciclicamente ogni tot mesi. Sta fuori due o tre giorni per curarsi e poi rientra vediamo poi come si evolverà. Se è un fastidio che può guarire in pochi giorni? Non lo so, mi dicono di sì, ma non posso sbilanciarmi perché non sono esperto, visto che è l'unica cosa che non mi sono rotto in carriera (ride ndr)"."Non è questione di turnover, è che voglio forze fresche in campo dobbiamo fare una grande partita come all'andata. Ho fiducia in tutti, non ci sono riserve o titolari"."Se dormo bene? Mi porto il truccatore perché le occhiaie le ho (ride ndr.). La notte si dorme poco, si pensa al lavoro. Sono due mesi che è così ma questo lavoro ti rende felice. Sono stanco e lavoro tanto ma sono più contento ora di due mesi fa quando cercavo, non la Roma, ma anche situazioni più umili".